Le pays d'Albertville, une abbaye, le Fort de Tamié, des cloches et des rando

Entre lacs et montagnes, le pays d'Albertville est un paradis pour les familles, les cyclistes et randonneurs. Ses plaines et vallées facilitent la découverte de ce pays d'art et d'Histoire. On découvre ce matin Conflans, cité médiévale, l'abbaye de Tamié, la fête des montagnes et des cloches.

Alpage de la Thuile, au pays d'Albertville - ©Alain Morandina

Plus d'infos sur votre été à Albertville ICI Découvertes dans les Savoie, tous les jours de 9h à 11h, bienvenue sur notre territoire. Ecoutez l’émission en podcast ! Tout l’été, du lundi au vendredi, on s’offre deux heures à la découverte d’un territoire de Savoie ou Haute-Savoie, pour mettre en avant ses richesses naturelles, touristiques, sportives, gastronomiques… Office de tourisme, idées balades, patrimoine, plein air, gastronomie, métier et artisanat, nos invités dévoilent leur savoir-faire et coups de cœur sur leur territoire. **Retrouvez tous nos invités et réécoutez les podcasts ICI