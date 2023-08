Le territoire de Chambéry Montagne

Le Pays des Aiguilles d'Arves à Saint-Jean-de-Maurienne, vallée de l'Arvan

Trois Aiguilles et une tête de chat, le col du Galibier, les forts de l'Esseillon, le Mont Cenis et son lac, les lacets de Montvernier, le Beaufort, l'Opinel et les plus beaux villages de France, on s'installe ce matin en Maurienne, au Pays des Aiguilles d'Arves.