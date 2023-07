Val d'Isère en Haute-Tarentaise Vanoise, des rando, des lacs, des cascades

On prend de la hauteur ce matin: la montagne de Solaise, le lac de l'Ouillette, le col de l'Iséran, le refuge du Fond des Fours. On fait du vélo et des rando. Et on découvre les paysages, vallons et cascades de Val d'Isère. Bienvenue en Savoie, en Haute-Tarentaise, dans le massif de la Vanoise.

La ferme de l’Arsellaz au fond de la vallée du Manchet, un restaurant d’alpage où l’on peut déjeuner le midi en rentrant d’une randonnée dans le parc national de la Vanoise. - Val d’Isère Tourisme

