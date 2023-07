Valmeinier, au cœur d'une vallée en Maurienne riche de sa faune et flore

Le Haut-Giffre, cinq territoires au patrimoine naturel exceptionnel

Cinq territoires, des forêts, lacs, rivières sauvages, une tradition pastorale, le Grand Massif, des rando et un patrimoine naturel exceptionnel, on découvre le territoire du Haut-Giffre : rafting, le pain de Biopain, la menuiserie avec l'asso du Mont Paret et autres pépites. Bienvenue !