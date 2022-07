L'été de toutes les sorties en Gironde

Les bons plans touristiques et les immanquables de l'été en Gironde.

Et vous vous faites quoi cet été ? Olivier Cabrolier part sur la route des vacances en Gironde. Il teste les sites incontournables de l’été, assiste aux spectacles immanquables et découvre les expositions que vous allez vous aussi visiter au cours de l’été.

Un reportage à retrouver du lundi au vendredi sur France Bleu Gironde à 7h45 et 9h40.