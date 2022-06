È campà quì in Biguglia : Anthony Poli, vigneron

C'est derrière la zone d'activité dynamique et animée de Tragone-Purettone qu'Anthony Poli possède ses vignes.

Originaire de Linguizzetta, en Plaine Orientale, le jeune vigneron de 20 ans a eu l'opportunité il y a tout juste un an de reprendre ce domaine viticole, déjà existant par le passé.

Aujourd'hui, Anthony possède 5 hectares de vignes et compte planter encore 2 hectares. Il vend son vin en partie aux coopératives et pour l'autre partie, il a créé sa marque et sa gamme de vins AP.

Le vigneron a pour projet de construire, ici à Biguglia, son hangar viticole et créer sa cave pour recevoir sa clientèle.