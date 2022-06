È campà quì in Biguglia : Joseph-Antoine Legato, chef d'entreprise

Pour ce 4e jour à Biguglia, rencontre avec Joseph-Antoine Legato, chef d'entreprise et boxeur...

C'est sur les rings que les corses ont découvert cet enfant de Casatorra.

Joseph-Antoine Legato a toujours vécu à Biguglia, et c'est sur l'exploitation maraîchère familiale que nous avons retrouvé ce boxeur amateur.

Avec son père, Jo cultive et vend des légumes de saison aux grossistes et sur le marché de Biguglia, le week-end. Mais son autre passion c'est la maçonnerie. Le trentenaire a créé son entreprise de BTP, travaille le gros œuvre et s'est spécialisé dans la restauration de maisons anciennes.