È campà quì in Biguglia : Patrick Mei & Line Zirpolo, propriétaires de ferme et fromagers

Line et Patrick Mei

Pour cette dernière étape à Biguglia, nous sommes Chez Dondon, une ferme créée par Patrick Mei et sa femme Line.

Une propriété paisible entre l'hippodrome de Casatorra et l'étang de Biguglia. C'est ici que Patrick Mei et sa femme Line ont élu domicile.

Amoureux de l'agriculture et des animaux depuis toujours, Patrick a voulu créer une ferme afin d'accueillir le grand public. Avec sa femme, il propose toute l'année des visites pour les grands et les petits, afin de découvrir les animaux de la ferme, chèvres et poules.

Le couple confectionne également son fromage et en propose une large gamme à la vente.