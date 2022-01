È campà quì in Casinca : La famille Orsini, épiciers à Penta di Casinca

C'est la seule et unique épicerie du village. En plusieurs décennies, le commerce, situé entre la place centrale et l'église Saint Michel, a vu passer de nombreux clients et gérants.

À la tête de ce commerce de proximité aujourd'hui : la famille Orsini originaire d'A Penta. Jean-Do, le fils, est éleveur au village. L'occasion de retrouver l'ensemble de ses produits traditionnels. Il peut compter sur l'aide de ses parents pour tenir boutique. Stéphane, le père, ouvre l'épicerie avec son épouse Anne-Marie tous les matins, été comme hiver.

On peut y retrouver l'ensemble des produits de première nécessité. Un véritable lien social s'est instauré avec les habitants du village et ceux des communes aux alentours.