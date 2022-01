È campà quì in Casinca : Scola in festa à Folelli avec Felì

Felì avec Laure Degiovanni et les enfants de Scola in festa

20 ans. C'est l'âge de Scola in festa. L'association est née un peu hasard. Quelques jeunes de la microrégions sont allés, il y a 20 ans en arrière, à la rencontre du chanteur Felì. Leur seule et unique ambition ? Que celui-ci leur apprenne à chanter...

20 ans plus tard, Scola in festa accueille dans l'ancienne usine de tanin de Folelli plus de 300 enfants et adultes qui viennent de différents villages et pieve de Casinca et Castagniccia.

Au quotidien, et grâce à sa dizaine de professeurs de musique, Scola in festa propose à ses adhérents, jeunes et moins jeunes, des ateliers d''éveil musical, chant, guitare, violon, ou encore batterie et piano...