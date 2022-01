È campà quì in Casinca : Stéphane Degiovanni, sapeur-pompier à Castellare di Casinca

4e étape en Casinca et direction le village de Castellare, à la rencontre de Stéphane Degiovanni, un jeune capitaine des sapeurs-pompiers et passionné de trail.

C'est dans la maison de sa grand-mère, sur la place du village, que Stéphane s'est installé il y a quelques temps.

Le jeune homme de 28 ans entretient un lien fort avec Castellare di Casinca. Stéphane y a même été scolarisé, en plaine, à Saint Pancrace.

Fils de sapeur-pompier, le casincais a été volontaire durant 11 ans. Tout récemment, il est devenu professionnel en intégrant le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Haute-Corse en tant que capitaine.

Passionné de nature, de chasse et de sport, Stéphane arpente pour son grand plaisir les sentiers les plus ardus de Casinca et de Corse, et participe régulièrement à des trails sur l'île.