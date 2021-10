È campà quì in Chisà : La Via Ferrata avec Guy Ferreri

3e étape à Chisà, et coup de projecteur sur la Via Ferrata, l'activité de pleine nature incontournable sur la commune.

Avec ses montagnes et sa nature verdoyante, le territoire de Chisà est le paradis des randonneurs et de ceux qui recherchent le silence et la fraicheur. Sentiers du GR 20, rivière, mais c'est surtout la Via Ferrata qui est la star de la commune.

Guy Ferreri a été maire de Chisà durant 30 ans. Cet ancien du Parc Naturel Régional de Corse a été de ceux qui ont cru dès le départ que cette activité de pleine nature allait contribuer au développement économique de tout un territoire.

Aujourd'hui, la Via Ferrata fait le bonheur des petits comme des grands et est connue dans toute l'Europe.