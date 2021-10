È campà quì in Chisà : Paulu-Francescu Beaumont, professionnel des activités de pleine nature

Paulu-Francescu est de Chisà de père et de mère. Le jeune homme est très attaché à son village et au respect que l'on doit porter à son environnement.

Passionné de montagne, c'est en toute logique le jeune chisanacciu s'est tourné vers une activité professionnelle en lien avec la nature.

Paulu-Francescu a créé sa société et propose des sorties canyoning et souhaiterait développer son activité entre Chisà et Bavella, ses deux territoires de prédilection...