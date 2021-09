È campà quì in Corti : Jean-Paul Guglielmi & Jean-Marc Albertini, éleveurs ovins

Jean-Marc Albertini et Jean-Paul Guglielmi

Pour cette 2e étape cortenaise, rencontre avec deux éleveurs ovins : Jean-Marc Albertini et Jean-Paul Guglielmi.

Jean-Marc et Jean-Paul sont beaux-frères. Ils ont créé leur GAEC dans les années 90, bocca d'Ominanda, au Nord de la ville.

Aujourd'hui, les deux éleveurs n'ont plus que des brebis et continuent à faire leur fromage dans la plus pure tradition.

Ils nous parlent de leur passion, du métier et des enjeux pour leur profession.