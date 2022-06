È campà quì in Fiumorbu : Thibault Quilichini, habitant

Un choix de vie. Retourner au village. Thibault Quilichini a récemment tout plaqué pour rentrer chez lui.

L'air de la montagne lui manquait et le tumulte de la ville, au quotidien, n'était pas fait pour lui.

Formé à Corte, le jeune fiumorbacciu originaire de Serra et de l'Isulacciu, a participé au Diplôme Universitaire Journalisme et Corsophonie, en partenariat avec l'université de Corse et les médias insulaires. Une formation brillamment réussie qui lui a valu une intégration à la rédaction de notre radio, France Bleu RCFM, en tant que journaliste reporter présentateur bilingue.

Aujourd'hui, après avoir tourné la page du journalisme, Thibault est rentré au village, où de nouveaux projets professionnels attendent ce sapeur-pompier volontaire de 27 ans.