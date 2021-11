È campà quì in Marignana : Alex Lenci-Delale, informaticien

Alex est originaire du village. Il a décidé de créer son auto-entreprise d'informatique dans sa microrégion.

Parmi ses activités, l'informaticien propose des cours d'informatique sur les territoires des Deux-Sevi et Deux-Sorru, et vient en aide à la population. Plus qu'un service, Alex a tissé un véritable lien social avec les habitants.