È campà quì nant'à u mercà di Bastia : Charles Cugurno, patron de bar

Charles et le Corsica, c'est une vie de plus de 40 ans. Un lieu emblématique du quartier fait de rencontres, d'amitiés et de passion.

Ici, plusieurs générations de bastiais et de corses se sont succédées et des chanteurs y sont nés.

Un établissement mythique, faisant partie à tout jamais de l'histoire d'U mercà et de Bastia.