È campà quì in Niolu : Fabien Flori, créateur du festival Popularte

Fabien Flori est de Lozzi. À son retour en Corse et au village, ce professeur a voulu créer un festival de street art dans sa microrégion, le Niolu.

C'est ainsi qu'est né Popularte. Le but du festival : inviter l'art urbain dans l'espace rural et en montagne. La manifestation invite des artistes internationalement reconnus et insulaires à installer le street art sur les murs de la vallée du Niolu, au détour d’un chemin escarpé ou sur les murs d'un village.

Un festival à l'orée de sa 4e édition qui franchit aujourd'hui les frontières niulinche, en allant porter le street art dans d'autres microrégions de l'île...