È campà quì in Sartè : Christophe Mondoloni, chanteur

Il a la chance d'être de Sartène de père et de mère. Christophe Mondoloni et Sartène, c'est une histoire d'amour.

Même si il vit aujourd'hui la plupart de son temps à Ajaccio, le chanteur revient au village le plus possible pour se ressourcer en famille et avec ses enfants.

Attaché à la culture et aux traditions sartenaises, membre de la confrérie de la ville, Christophe nous raconte son Sartène, avec nostalgie et passion.