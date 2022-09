È campà quì in Tavagna : Jean-Marie Emanuelli, marchand ambulant

Le samedi, c'est la Tavagna pour Jean-Marie Emanuelli. L'épicier ambulant connaît bien la pieve car ses origines familiales sont notamment à Velone Ornetu et Orezza.

Cela fait plus de 40 ans que le tragulinu sillonne les routes de la grande Castagniccia et de la Tavagna chaque semaine et toute l'année.

Plus qu'un simple service commercial, Jean-Marie a créé un véritable lien social avec ses clients.

À plus de 64 ans, le commerçant compte bien continuer encore quelques années, malgré les difficultés, à faire son métier toujours avec passion.