È campà quì in Tavagna : Le Tavagna Club avec Francis Marcantei

A casa rossa à quelques pas du village de Talasani. C'est ici que se trouve le haut lieu culturel et social de la vallée.

Ici, les portes du Tavagna Club, sont ouvertes toute l'année. Ce pari, on le doit à une poignée d'amis qui ont eu l'idée, il y a plus de 50 ans, de créer une association dans le but d'animer la pieve de Castagniccia. Francis Marcantei a fait partie de cette aventure.

Un demi-siècle plus tard, A casa rossa propose, au fil des saisons, différents rendez-vous. Du festival de musique Settembrinu di Tavagna l'été à l'animation musicale plus intimiste l'hiver, en passant par les lundis du terroirs et son restaurant associatif.