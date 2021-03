È campà quì in Vivariu : Paul-Marie Baldacci, hôtelier à Vizzavona

Paul-Marie Baldacci connaît bien le hameau de Vizzavona. Originaire de Corte et habitant à Ajaccio, il y a ses habitudes depuis de nombreuses années.

Cet hôtel, surplombant la gare, c'est avant tout un coup de cœur que le retraité de la Banque de France a eu avec son épouse.

Il y a 5 ans, ils ont décidé de l'acquérir et d'y faire des travaux. Ouvert en saison, le Vizzavona accueille des touristes venus faire le GR20 et des insulaires en quête d'air pur et de dépaysement...