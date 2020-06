A Irissarry, à Etxexuria : plantation de haies en partenariat avec le lycée agricole d'Hasparren

A Irissarry, Jean et Nicolas Mendiboure ont créé le GAEC Etxexuria, et produisent des légumes bios. Pour améliorer leur ferme, ils ont décidé de planter des haies d’arbustes et de fruitiers de variétés locales, et ont bénéficié d’aides de la Région pour ce projet.

Ils ont été accompagnés par un technicien de EHLG, et pour la mise en œuvre du chantier de plantation, par des élèves du CFA d’Hasparren. Parmi eux, Xarlex Dirassar, de Ciboure, est en 2ème année de CAP jardinier paysagiste à Hasparren, ce projet concret lui a beaucoup plu. Avec un professeur et ses camarades, ils sont venus deux fois sur le site, pour préparer le terrain, puis pour planter les haies.

Mikel Sainte Marie, lui, est technicien d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara, il a participé aussi aux plantations, pour encadrer ces jeunes. Il faudra attendre 7 ans avant de récolter les fruits des haies, noix, noisettes, néfles, cerises, pommes, figues, et pour couper les branches des arbres trognes.