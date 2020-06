A Irissarry, la ferme Etxexuria cultive des légumes bios et les vend directement

Les légumes sont vendus directement en AMAP et au magasin de producteurs Eztika à Saint Jean Pied de Port

Nicolas et Jean Mendiboure, deux frères, ont créé le GAEC Etxexuria à Irissarry, sur la ferme familiale qu’ils ont rachetée, et produisent des légumes bios sur près de 4 hectares. Au départ, il y a 4 ans, ils ont été accompagnés par les associations BLE et Arrapitz, pour évaluer le nombre et les variétés de légumes à planter, et pour les conseils pratiques.

Poireaux, courges, choux, pommes de terre, épinards, salades, oignons frais, tomates, courgettes, aubergines, haricots, ils plantent une quarantaine de légumes au total, tout au long de l’année.

Poireaux cultivés au GAEC Etxexuria à Irissarry © Radio France - Xexili Foix

Pour le moment ils achètent leurs plants, mais ont l’idée d’arriver à les produire, via un projet collectif qui est en cours de création sur le site du Château de Garroa à Mendionde.

Pour améliorer leur ferme, Nicolas et Jean Mendiboure ont décidé de planter des haies autour des parcelles, ils ont bénéficié d’aides financières de la région à hauteur de 80% du budget. Ces haies apportent de nombreux avantages, elles coupent le vent, retiennent l’eau et la terre, servent de lieu de vie aux oiseaux, insectes et chauves-souris, et peuvent donner du bois, de l’ombre, des fruits. 1600 mètres de haies ont été plantées, avec l’aide technique d’Euskal Herriko Laborantxa Ganbara et la participation d’une vingtaine d’élèves en jardinage du CFA d’Hasparren.