Nicolas et Jean Mendiboure replantent des haies arborées autour de leur ferme à Irissarry

Les haies arborées sont bénéfiques à la ferme bio, notamment en attirant les oiseaux et les insectes, mais elles ont d'autres atouts

A Irissarry, le GAEC Etxexuria des frères Mendiboure est dédié au maraîchage bio, ce ne sont pas des simples champs cultivés, c’est un concept de gestion naturelle de la terre : légumes de saison en pleine terre ou en serres non chauffées, et depuis peu, lutte contre l’érosion avec la plantation de haies.

La majorité des haies ont disparu de nos paysages, mais certains choisissent de les recréer, car elles ont beaucoup de qualités, pour l’entretien du terrain et le maintien de la biodiversité, elles servent à retenir la terre et l’eau via les plantes, à couper le vent, et dans quelques années, Nicolas et Jean pourront récolter des fruits et couper du bois : ces haies valorisent la ferme.

Pour planter ces 1600m de haies, Nicolas et Jean Mendiboure ont bénéficié d’aides de la région à hauteur de 80 %, Euskal Herriko Laborantza Ganbara a apporté son aide technique, et les jeunes du lycée agricole d’Hasparren ont donné du temps et de l’énergie pour préparer la terre et planter les végétaux. Les insectes et oiseaux y trouveront rapidement leur place.