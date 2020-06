Replanter des haies pour entretenir la bio-diversité

Les haies font leur grand retour à la campagne !

A Irissarry, Jean et Nicolas Mendiboure, deux frères maraîchers, ont décidé de replanter des haies sur leur terrain. Ils ont bénéficié d’une aide de la région qui couvre 80 % du budget, Euskal Herriko Laborantza Ganbara a assuré l’aide technique pour le choix des plantes, et pour le chantier, ce sont les élèves paysagistes du CFA d’Hasparren qui sont venus à la ferme Etxexuria, assurant une aide précieuse, selon Nicolas Mendiboure.

Une plante de la haie mise en terre au GAEC Etxexuria : le feutre permet de garder l'humidité et empêche les herbes de trop pousser © Radio France - Xexili Foix

Ce programme de plantation de haies, sur 1600 mètres, est intéressant pour les élèves du lycée agricole, car ce sont des travaux pratiques en extérieur, et bien sûr pour les maraîchers, qui pourront, dans quelques années, récolter des fruits et récupérer du bois ; au niveau de la biodiversité, les haies sont des refuges pour les oiseaux et les insectes, et elles contribuent à lutter contre l’érosion, à protéger du vent et à garder l’eau grâce aux plantes.

Toute l’année, Jean et Nicolas vendent directement leurs légumes bios, en AMAP et dans deux magasins de producteurs, Eztika à Saint Jean Pied de Port et Tokiko à Saint Palais.