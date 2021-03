On cuisine l'ail des ours

C'est en plein la saison de l'ail des ours. Une plante qu'on trouve souvent dans notre région. Attention cependant à ne pas la confondre avec le muguet auquel elle ressemble beaucoup. Ceci dit la fleur est différente et l'ail des ours est plus précoce que le muguet. Morgan Fady nous en parle

Il se plait plutôt dans les endroits hauts ou vallonnés, du coup la Lorraine il aime bien l'ail des ours. On peut le mettre frais dans des plats, par exemple des pâtes, comme on le fait avec du basilic, on peut le sécher et on peut en faire un délicieux pesto. En conserve par exemple, ce qui permet d'en faire pour toute l'année.

Le pesto à l'ail des ours

Pesto à l'ail des ours © Getty - REDA&CO / Contributeur Editorial - n° : 957728720 Collection : Universal Images

Les ingrédients

100 g Ail des(ou rs)

40 g Pignons de pin (ou alors des cerneaux de noix, ou même des amandes)

10 a 14 cl Huile d’olive

40 g Parmesan râpé

pincée de Sel

un peu de Poivre

Nettoyer l’ail des ours. Mixer avec les pignons de pin et le parmesan. Saler et poivrez verser progressivement l’huile d’olive et fouetter, j

Des pickles

1 dose de sucre, 2 doses de vinaigre et 2 dose d'eau qu'on verse dans des bocaux avec les boutons de fleur d'ail des ours, en conserve, ca fait des capres, ou des pickles originaux.

Morgan Fady est chef et patron du restaurant "L'imprimerie" à Fontenoy la joûte