Embarquement avec Ergün Toparslan

Chaque week end on cuisine avec des personnalités de la région. Jérôme est avec le chef Morgan FADY, de Fontenoy la Joute et ils reçoivent leur invité. Aujourd'hui, rencontre avec un engagé. Ergün Toparslan est président du FC Pont à Mousson et il est aussi engagé en politique.

