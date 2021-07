Balade à Epernay

Tout l'été, suivez Grégory Duchatel et Annelaure Labalette à la découverte du patrimoine de la Champagne et des Ardennes. Avec l'aide de Laurence, guide conférencière, ils partent à la recherche de lieux insolites, méconnus et incontournables, en répondant à des énigmes.

C'est à l'Office de Tourisme d'Epernay, avenue de Champagne, que débute la balade.

« Ma naissance remonte au milieu du 18ème siècle. Je porte le nom d’une source qui pétille. Le jour de ma Renaissance est venu ».

le château Perrier est construit de 1852 à 1857 pour CHARLES PERRIER, négociant en vins de champagne. Perrier, c’est aussi une source dans le Gard, qui donne son nom à la célèbre eau pétillante. Le château, de style Renaissance, est aujourd’hui le lieu du musée du vin de champagne et d’archéologie.

« Artiste, enfant du pays, mais aussi comtesse, ma gloire est née au temps du muet. J’ai joué avec les plus grands. Je termine mes jours au soleil. Un lieu de culture porte mon nom».

Gabrielle Dorziat est née à Epernay en 1880. Son vrai nom est Marie Odile Léonie Gabrielle Sigrist Elle débute au théâtre, puis dans le cinéma muet dans les années 20. Gabrielle Dorziat épouse au Caire, en 1925, le comte Michel de Zogheb. Elle a été la partenaire de Louis Jouvet, Danielle Darrieux et Jean GABIN Elle s’éteint à l’âge de 99 ans repose à BIARRITZ. Le théâtre de la ville d’EPERNAY porte son nom.

«Mon origine remonte au 16ème siècle grâce à une Eglise. Je suis l’un des monuments les plus anciens d’Epernay. Je me trouve aujourd’hui dans un espace qui manque de légèreté ».

Le Portail Saint-Martin a été édifié en 1540. Il est attribué au sculpteur rémois Pierre Jacques. Le Portail fermait à l'origine le bas-côté de l'église Saint-Martin. Le portail est l'un des monuments les plus anciens d'Epernay. Classé monument historique, le portail est conservé après la démolition de l'église et est réinstallé dans le square situé à proximité de la place Hugues-Plomb (le plomb est dans la liste des métaux lourds) On peut y admirer des guirlandes de pierre, des hercules, et toutes sortes d'animaux, dont des salamandres (qui rappelle le style Renaissance du portail. La salamandre est l’emblème du Roi François Ier).

« C’est un sparnacien qui m’imagine à PARIS en 1900. De nos jours, vous pouvez toujours admirer un superbe panorama sur le vignoble champenois, à condition de ne pas avoir le vertige».

Le ballon captif d'Epernay © Radio France - Grégory Duchatel

Eugène Mercier, né à Epernay, crée le premier ballon captif en 1900. Il propose un survol de Paris lors de l’Exposition Universelle. C’est une manière de promouvoir son champagne. A EPERNAY, depuis 2018, le ballon captif grimpe à 150M de haut et offre une vue à 360 degrés depuis l’esplanade Charles de Gaulle.