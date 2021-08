Balade à Reims, depuis le parc de Champagne

Tout l'été, suivez Grégory Duchatel et Annelaure Labalette à la découverte du patrimoine de la champagne et des Ardennes. Avec l'aide de Christine, leur guide, ils découvrent des lieux insolites, méconnus et incontournables, en répondant à des énigmes.

Pour cette dernière étape estivale, Annelaure et Grégory sont à Reims, depuis le parc de Champagne.

Parc de Champagne © Radio France - francebleu

Enigme 1 : Ma naissance date du 20ème siècle grâce à une grande dame du Champagne. Depuis des années, je vous promet d'avoir la tête dans les étoiles.

Château des Crayères - www.reims-tourisme.com

Jeanne Alexandrine Pommery, à la tête de la Maison de champagne Pommery, achète le domaine des Crayères, qu’elle fait revisiter par l'architecte Redon pour créé le parc des crayères. Le château est construit entre 1902 et 1904 pour sa fille Louise, marquise de Polignac. Dans les années 80, le château des Crayères est aménagé en hôtel-restaurant. Le chef Gérard Boyer obtient 3 étoiles au guide Michelin. Depuis 2009, Philippe Mille est à la tête de la cuisine avec 2 étoiles.

Enigme 2 : Je suis un exemple unique de 2 styles d'architecture du tout début du 20ème siècle grâce à une maison de champagne, d'importants travaux m'ont redonné toute ma splendeur.

Villa Demoiselle - www.reims-tourisme.com

La villa Demoiselle est un exemple de transition de l'Art nouveau et d'Art déco. Elle a été construite de 1904 à 1908 d'après les plans de l'architecte Louis Sorel. En 2004, Paul-François Vranken, président de Champagne Vranken, devient propriétaire de la villa et entreprend des travaux de restauration qui dureront près de 5 ans. Pour lui rendre sa splendeur tout en respectant les styles de l'époque, les meilleurs artisans sont envoyés à son chevet.

Enigme 3 : Je devais me trouver à Paris mais c'est dans un parc rémois que je me fais discret. Je suis né de l'imagination d'un artiste français d'origine polonaise, qui a aussi laisser une oeuvre monumentale à Rio.

"Le premier architecte", scultpure de Paul Landowski © Radio France - Grégory Duchatel

La sculpture de Paul Landowski, appelée "L’architecture" ou "Le premier architecte", représente un homme sur un plan de pierre. C'est une commande de l’État pour décorer les jardins du Carrousel du Louvre à Paris. Cette statue a fait l’objet d’un don à la ville de Reims, où elle fut installée en 1933 dans le parc de la butte st Nicaise. Paul Landowski (1875-1961) est mondialement connu pour le Christ rédempteur, imposante statue installée en 1931 sur la colline de Corcovado à Rio de Janeiro (Brésil). La même statue, dans des dimensions beaucoup plus réduites, existe dans l’église de Ciry-Salsogne (Aisne).

Vue arrière "Le premier architecte" de Paul Landowski © Radio France - Grégory Duchatel

Enigme 4 : A l'origine, je me situé sur la plus grande place de Reims. Depuis plus d'un siècle, on m'aperçoit à l'angle de 2 boulevards. J'ai été réalisé grâce au bronze de canons pris à l’ennemi.

Statue Drouet d'Erlon - La Fondation du Patrimoine

Jean-Baptiste Drouet d’Erlon, né le 29 juillet 1765 à Reims et mort le 25 janvier 1844 à Paris, est un militaire français, simple soldat de la Révolution devenu général en 1799, fait comte d’Empire par Napoléon, gouverneur général en Algérie, élevé à la dignité de maréchal de France en 1843. La statue du Maréchal Drouet d’Erlon qui se trouvait place d’Erlon, à hauteur de la rue de Chativesle, a été déplacée en 1904 pour des travaux de voirie (création d’une ligne de tramway) et déplacée à l’extrémité du boulevard de la Paix, à l’embranchement des boulevards Victor Hugo et Henry Vasnier. Debout, tête nue légèrement tournée vers l’épaule gauche, le maréchal Drouet d’Erlon est en uniforme, le manteau jeté sur l’épaule gauche tombe jusqu’aux pieds, la poitrine ceinte d’un cordon de décoration, la main gauche sur le pommeau de l’épée et la main droite tenant son bâton de maréchal. À ses pieds, un canon et des boulets.