Aix-en-Provence et sa bastide du Jas de Bouffan

Classés monuments historiques, la bastide du Jas de Bouffan et son parc s’ouvrent à vous pour des visites guidées à la rencontre de ce que fut cette propriété familiale pour le peintre : un lieu de vie, un point d’ancrage, le théâtre de ses premières œuvres et un atelier de création.

Achetée en 1859 par le père de Cezanne, la bastide du Jas de Bouffan restera propriété de la famille jusqu’en 1899. Paul Cézanne a alors 12 ans.

Au rez-de-chaussée, le jeune Cezanne peint une douzaine de compositions murales. Il installe également son chevalet dans le parc, devant la bastide, la ferme, les bosquets et l’allée de marronniers, le bassin et ses statues… Au total 36 huiles et 17 aquarelles ont été réalisées ici entre 1859 et 1899.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans le reste de notre podcast, Géraldine Mayr vous parle de la Bastide familiale du Jas de Bouffan, du cours Mirabeau, des “100 fontaine” et des carrières voisines de Bibémus et des balcons de la place d’Alberta.