Bayonne et sa Maison Dagourette

Construite au début du XVIIe sur l'emplacement d'un ancien chantier naval, la Maison Dagourette est en premier lieu une maison de négociant. Son vaste rez-de chaussée est alors dédié à l'entrepôt des marchandises déchargées sur le quai.

Devenu couvent puis hôpital au siècle suivant, l'édifice accueille aujourd’hui le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne.

Une vingtaine de salles thématiques s'articulent sur 3 niveaux dévoilant les multiples aspects de la culture basque : origines et langue, rites funéraires, vie rurale et architecture, vie domestique et artisanat, activités maritimes et fluviales, fêtes et jeux, histoire régionale.

La Maison Dagourette est classée "Monument historique" depuis 1991.

Dans le reste de notre podcast, Géraldine Mayr vous parle de la maison Moulis, du trinquet Saint André et de la cathédrale Sainte Marie.