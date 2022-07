Rochemenier et ses galeries

Ici on achète un terrain, on a le double, sinon le triple en dessous.

Le val de Loire est connu internationalement pour ses nombreux châteaux et ses vins.... Mais c’est aussi la région française où l'on trouve le plus vaste réseau de galeries souterraines d’Europe avec plus de 1.000 km de galeries, soit la distance entre Marseille et Londres.

Pourquoi ici et pas ailleurs ? Et bien à cause d'une roche calcaire coquillière déposée là par la mer il y a fort longtemps et appelée "le falun". Ce falun était extrait des champs où les paysans creusaient d'énormes galeries d'extraction pour être utilisé comme sable ou comme pierre à construction.

Contrairement aux traditionnels villages troglodytiques creusés dans des falaises, comme celui de Meschers sur Gironde en Charente maritime, Rochemenier, à 24 km de Saumur, est constitué de maisons creusées en terrain plat.

En surface tout est normal, de jolies maisons en pierre de tuffeau, une roche typique du Val de Loire. D'ailleurs sa couleur immaculée a donné son nom à la région… L’Anjou blanc.

Mais l'insolite provient du sous-sol avec des dédales de galeries à 7m en dessous de la terre... C'est un véritable gruyère.

Il y a en tout 40 fermes troglos et 250 salles creusées. Ici, la cour de la ferme a été creusée en dégageant la terre et le falun le plus friable. Est née alors une sorte de falaise dans laquelle ont été conçues toutes les pièces à vivre ainsi que les dépendances et pas besoin de construire des charpentes puisque la terre du dessus leur servait de toiture et de jardin en même temps.

Le plus drôle, c'est de voir tous les conduits de cheminées qui débouchent au ras de terre, au milieu des jardins.

De nombreuses galeries sont encore exploitées aujourd'hui par des champignonnières ou se cultivent notamment les célèbres champignons de Paris.... Farcis, c'est d'ailleurs une spécialité Angevine, la galipette.