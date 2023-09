A la découverte du Centre Français du Riz à Arles à l'occasion de la Féria du Riz 2023

Le Centre Français du Riz (CFR) est une Association loi 1901 dont l’objet est de réunir l’ensemble des personnes physiques ou morales qui, par leur activité, peuvent concourir au développement, à la valorisation et à la promotion du riz. Partez à sa découverte, à Arles, avec Mélanie Masson !

Un peu d'Histoire

C’est à Henri IV, conseillé par Sully, qu’on devrait le début de la riziculture en Camargue. Ce territoire, baigné de soleil et bénéficiant d’une eau abondante du fait de sa proximité avec le Rhône, présente en effet des conditions parfaites pour la culture du riz…

Aujourd’hui, la riziculture est devenue un pilier de l’agriculture camarguaise. Chaque année, ces sont environ 12000 hectares de riz qui sont cultivés en Camargue. Son impact économique n’est plus à démontrer. Elle fait vivre 300 producteurs et fournit 2000 emplois directs. De plus, son mode de culture par inondation des parcelles est, à ce jour, le seul moyen de lutter contre le sel qui envahit les terres camarguaises les rendant impropres à toute autre culture, détruisant la flore et faisant fuir aussi une partie de la faune.

Plus de 90% de la riziculture française est située en zone protégée (parc Naturel Régional de Camargue et/ou Réserve de biosphère par l’UNESCO) impliquant de la part des riziculteurs une attention toute particulière à une bonne cohabitation avec la flore et la faune locale et, en premier lieu, avec le plus emblématique des oiseaux de la Camargue : le Flamant Rose.

La Féria du Riz 2023

Chaque année, on célèbre à Arles, cet or blanc, à l'occasion de la Féria. Du 7 au 10 septembre 2023, Arles est en fête

