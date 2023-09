Avec Pierre Psaltis, critique culinaire et fondateur du blog Le Grand Pastis

Vous cherchez de belles adresses de restos à Marseille et alentours en cette rentrée 2023 ? Mélanie Masson est partie à la rencontre de Pierre Psaltis, critique culinaire qui n'a pas la langue dans sa poche, pour vous les livrer....sur un plateau.

Pierre Psaltis, journaliste culinaire, fait partager sa conception de la gastronomie, de la plus simple à la plus sophistiquée, présente ses recettes goûtées et approuvées, débouche les meilleures bouteilles et vous invite au restaurant.

Au micro de Mélanie Masson, depuis le marché de la Friche la Belle de Mai, il vous donne avec l'accent ses adresses favorites de la rentrée à Marseille et La Ciotat...Avec trois mots d'ordres : hospitalité, qualité et exigence !

💙 Retrouvez d'autres savoureuses adresses dans toute la Provence sur son blog, l'excellent Grand Pastis