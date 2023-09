Spéciale Foire de Marseille 2023 avec la Biscuiterie des Calanques

Au coeur des vendanges du Domaine de la Michelle à Auriol, avec le vigneron et les vendangeurs

Niché en plein cœur de la Provence, au sein du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, et plus précisément dans le village d’Auriol, le Domaine la Michelle est un paradis pour les cultures méditerranéennes, le vin et l'olive. Mélanie Masson vous emmène y vivre les vendanges.