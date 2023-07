Loïc Ballet, animateur sur France 3 et France Bleu, part en road movie pour explorer le Rhône et le Lac Léman. Il rencontre un guide passionné, embarque sur un bateau historique, visite le Jardin des 5 sens et le barrage de Seujet. Une aventure estivale riche en découvertes !

Au fil du Rhône : aux origines le lac Léman

Loïc Ballet se lance dans son road movie estival le long du Rhône et du Lac Léman. Avec Patrick Huet comme guide, il découvre les anecdotes et secrets du fleuve. Il embarque sur le Savoie, un bateau historique de Genève, pour admirer les paysages du lac. Sa visite se poursuit avec la découverte du Jardin des 5 sens à Yvoire et du barrage de Seujet, un ouvrage impressionnant régulant le niveau d'eau du lac. Naviguer sur le Rhône : à bord du Savoie, plongez dans l'histoire du fleuve et du Lac Léman Patrick Huet, auteur de l'ouvrage "Le Rhône à pied du glacier à la mer", est un véritable expert du fleuve. Ayant parcouru le Rhône de long en large, il partage avec passion anecdotes et secrets. En sa compagnie, nous embarquons à bord du Savoie, un bateau historique de la flotte de Genève, pour admirer le Lac Léman où coule le Rhône. Naviguer sur le Rhône : À bord du Savoie, plongez dans l'histoire du fleuve et du Lac Léman Le Jardin des 5 sens à Yvoire : une balade sensorielle au bord du Rhône Niché sur les rives d'Yvoire, se trouve l'un des plus magnifiques jardins de notre région. Le Jardin des 5 sens offre une expérience immersive qui éveille tous nos sens, dans un cadre digne d'une carte postale avec une vue imprenable sur le Rhône. Le Jardin des Cinq Sens est un magnifique lieu créé il y a plus de 30 ans, offrant une expérience unique en découvrant le monde végétal. Doté d'une conception minutieuse, ce jardin vous emmène dans un voyage enchanté à travers ses différents espaces, permettant de redécouvrir les secrets souvent oubliés des plantes et de ressentir le lien profond qui unit les hommes à ces êtres vivants. Nous rencontrons Anne Monique d'Yvoire, la créatrice de ce projet, pour en savoir plus sur son initiative. Le Jardin des 5 sens à Yvoire : Une balade sensorielle au bord du Rhône Découvrez les secrets du barrage de Seujet : un ouvrage clé entre le Lac Léman et le Rhône Savez-vous qu'à la sortie du Lac Léman se trouve un barrage qui joue un rôle crucial dans la régulation du niveau d'eau du lac ? Depuis 1995, le barrage de Seujet, situé au cœur de Genève où le Lac Léman se jette dans le Rhône, permet également de contrôler le débit du fleuve et de produire 25 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de 25 millions de kilowatts. Jérôme Barras, directeur de la production d'électricité, nous emmène en coulisse pour nous faire découvrir cet endroit étonnant ! Nous terminons cette première étape de notre road movie estival ici, près du Barrage de Seujet où le Rhône s'écoule. Notre vadrouille sur le Lac Léman touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez écouter dès à présent ce podcast pour poursuivre votre voyage le long du Rhône ! Crédits Réalisation : Loïc BALLET

