En vadrouille au fil du Rhône : aux origines de Lyon

Loïc Ballet continue son voyage estival dans le Rhône où il découvre l'Hôtel Dieu de Lyon avec Jean-Luc Chavent, explore un bateau chapelle étonnant avec son gardien Didier, et se familiarise avec la restauration de mosaïques grâce à Christophe Laporte et son atelier renommé dans le monde entier.

Les activités prévues dans le Rhône incluent une visite guidée de l'Hôtel Dieu de Lyon par Jean-Luc Chavent, qui racontera des histoires et anecdotes liées à cet endroit. Il y aura également une exploration d'un bateau chapel appelé "Le Lien", avec son gardien Didier Blanchon. Enfin, Christophe Laporte, un expert en restauration de mosaïques avec plus de 40 ans d'expérience, est connu dans le monde entier pour son savoir-faire et attire de nombreux clients dans la région.

L'atelier de restauration de mosaïque à Saint Romain En Gal : un lieu unique envié dans le monde entier !

Au cœur du musée et site archéologique de Saint Romain En Gal se trouve un endroit unique qui suscite l'admiration du monde entier : l'atelier de restauration de mosaïque. Des passionnés venant des quatre coins du globe, d'Abou Dhabi au Louvre, se rendent ici pour bénéficier de l'expertise et du savoir-faire renommés de cet atelier.

Notre rencontre avec Christophe Laporte a été une expérience captivante. Au sein de son atelier, nous avons découvert les secrets de la restauration de mosaïques et avons été émerveillés par son savoir-faire incomparable. Chaque geste, chaque touche de couleur est réalisé avec amour et admiration pour cet art millénaire.

Alors, si vous êtes passionné d'art et d'histoire, n'hésitez pas à rendre visite à Christophe Laporte dans cet atelier extraordinaire.

Bien connu de tous les lyonnais connaissez-vous pour autant l’histoire de l'Hôtel Dieu ?

Situé sur la bordure ouest du Rhône, l'un des plus grands bâtiments de la presqu’île de Lyon a joué un rôle crucial au Moyen Âge : celui d'accueillir les malades. Depuis son établissement en tant qu'hôpital en 542 jusqu'à sa fermeture en 2007, des milliers de personnes y ont été soignées. Transformé en hôtel, cet édifice historique a conservé certains de ses éléments d'époque et apparaît aujourd'hui comme un véritable joyau architectural.

Notre guide passionné Jean-Luc Chavent nous conduit à travers les couloirs de cet édifice majestueux et nous livre de nombreuses anecdotes et histoires fascinantes qui ont marqué son histoire. Une visite qui ne manquera pas de vous émerveiller et de vous transporter dans le temps.

Le Lien : Un trésor caché au cœur de Lyon

Découvrez un trésor caché au cœur de Lyon : "Le Lien", un bateau-chapelle unique en son genre. Niché à la confluence majestueuse du Rhône et de la Saône, ce lieu exceptionnel est gardé par Didier Blanchon, un passionné au grand cœur. Alors que les quais de Lyon regorgent de bateaux et de chapelles, "Le Lien" se distingue par son histoire et sa vocation singulière.

Une fois par mois, les fidèles se rassemblent à bord de ce navire sacré pour célébrer la messe. C'est un moment de recueillement et de communion, où l'esprit fluvial se mêle à la spiritualité. Autrefois, "Le Lien" était le lieu où les bateliers de la région étaient baptisés, symbolisant ainsi leur lien étroit avec les eaux qui ont façonné leur vie.

Au cœur de Lyon : "Le Lien", un bateau-chapelle unique en son genre.

Crédits