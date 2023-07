En vadrouille, au fil du Rhône dans l’Ain… !

Loïc Ballet explore l'Ain et rencontre Nicolas Renard au Fort l'écluse, point de vue stratégique sur le Rhône. Il découvre Seyssel avec Christel Limare, une commune divisée par le fleuve. Enfin, Daniel Bernard, un passionné de vélo, lui offre la plus belle vue sur le Rhône.

Dans l'Ain, nous aurons au menu la visite du Fort l'écluse, un ouvrage militaire construit pour surveiller le Rhône, avec Nicolas Renard. Nous découvrirons également Seyssel, une ville désormais séparée en deux par le fleuve, à bord d'une Sapine en compagnie de Christel Limare. Enfin, nous ferons l'ascension du col du Grand Colombier en compagnie de Daniel Bernard, offrant le meilleur point de vue sur le Rhône.

Le Fort l'écluse : un trésor d'architecture militaire offrant une vue époustouflante sur le Rhône

L'ancienne maison fortifiée du 13ème siècle a été transformée dans les années 1830 en un imposant Fort l'écluse. Niché à flanc de falaise, cet ouvrage militaire fascine par son architecture qui témoigne de plusieurs siècles d'histoire militaire. Mais ce n'est pas tout, car le Fort l'écluse offre également une vue imprenable sur le Rhône, sans doute la plus belle de toutes. Lors de la visite, les chanceux pourront rencontrer Nicolas Renard, qui est aux commandes de ce fort impressionnant. Il saura guider les visiteurs à travers les différentes parties du fort et raconter les intrigues et les anecdotes qui ont marqué son histoire.

Nicolas Renard, aux commandes du Fort l'Ecluse © Radio France

Naviguer sur le Rhône : une balade sur une sapine pour découvrir les communes jumelles de Seyssel

Partons à la découverte des communes jumelles de Seyssel lors d'une agréable balade sur le Rhône à bord d'une sapine. Naviguons sur ce bateau à fond plat, similaire à ceux utilisés autrefois pour le transport de marchandises. Cette expérience unique nous permettra d'admirer les magnifiques paysages des communes de Seyssel, tout en profitant de la tranquillité du fleuve. Embarquons pour une aventure inoubliable à la rencontre de l'histoire et de la beauté naturelle de cette région.

Christelle Limare, guide à Seyssel © Radio France

Exploration cycliste du Rhône : les incontournables, du Col du Grand Colombier à la Via Rhôna avec Daniel

Partons à l'aventure à vélo le long du Rhône avec Daniel Bernard, passionné de cyclisme, pour une exploration des incontournables de la région. De la montée épique du Col du Grand Colombier aux magnifiques paysages de la Via Rhôna, découvrons ensemble les trésors cachés de cette région. Daniel, véritable expert cycliste, nous guidera à travers des routes pittoresques et des panoramas à couper le souffle. Préparez-vous à une expérience unique, alliant sport, nature et découverte, le tout au rythme de nos pédales.

Daniel Bernard, cycliste © Radio France

