En vadrouille, au fil du Rhône : entre montagne et lacs savoyards

Loïc Ballet explore la Savoie et le Rhône lors de la troisième étape de notre road movie estival : pêche matinale, fabrication d'huile de noix et dégustation au restaurant Les Morainières. Une journée pleine de découvertes et de délices en perspective.

Sébastien et Annie Milley au Moulin de Chanaz

Nous vous emmenons à travers la petite Venise du Lac du Bourget, Chanaz, jusqu'au village viticole de Jongieux en Savoie Mont Blanc. Au programme : 3 rencontres, 3 lieux insolites et 3 histoires captivantes. Préparez-vous à vous évader en Savoie Mont Blanc. À la rencontre de Florestan, l'un des derniers pêcheurs professionnels sur le Rhône, de la Suisse à Lyon En route pour rencontrer Florestan, l'un des rares pêcheurs professionnels encore présents le long du Rhône, de la Suisse à Lyon. Explorez son métier ancestral et découvrez sa relation forte avec le fleuve. Vivez une expérience unique en plongeant dans l'univers de la pêche. 3. Florestan Giroud, pêcheur Le Moulin de Chanaz : un patrimoine préservé et une huile de noix réputée Le Moulin de Chanaz, situé près du Rhône, est un lieu exceptionnel où Sébastien Miley perpétue le métier de moulinier. Depuis deux ans, il fabrique la meilleure huile de noix de la région. Le moulin, qui surplombe le canal de Savière, existe depuis le 19ème siècle. C'est un métier en voie de disparition que Sébastien s'efforce de maintenir vivant. Sébastien et Annie Milley au Moulin de Chanaz Michael, chef 2 étoiles, vous invite à découvrir sa cuisine raffinée aux Morainières, entre vallées, vignes et le Rhône Découvrez la cuisine raffinée du Chef Michael, récompensé de 2 étoiles, aux Morainières, dans un cadre enchanteur entre vallées, vignes et le majestueux Rhône. Laissez-vous séduire par les délices gastronomiques qu'il vous réserve dans ce lieu d'exception. Une expérience culinaire inoubliable. Michael Arnoult, chef cuisinier à Jongieux En plus de déguster la cuisine raffinée du Chef Michael aux Morainières, vous pouvez également écouter notre podcast en visitant cette page. Et pour terminer en beauté votre séjour en Savoie Mont Blanc, ne manquez pas une promenade le long du Lac du Bourget, qui se jette via le canal de Savière dans le Rhône. A lire aussi : F3 - Huile, poisson... en Savoie, la richesse de sa biodiversité fait la fierté du Lac du Bourget Crédits Réalisation : Loïc BALLET

