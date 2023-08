En vadrouille au fil du Rhône, une longue histoire d'amour iséroise

Rémi Bogey nous emmènera en canoë kayak dans la plus grande réserve naturelle fluviale de France, Laurence Brissaud nous fera découvrir les traces du Rhône en tant qu'autoroute antique, et Pierre David nous accueillera dans la résidence d'artistes Moly Sabata sur une île spéciale.

Découverte de la plus grande réserve naturelle fluviale en canoë kayak aux côtés de Rémi Bogey

Rendez-vous en Isère pour explorer cette région fascinante, nommée d'après son affluent du Rhône, et laissez-vous emporter par le puissant fleuve français à la découverte de ses traces historiques et de son paysage unique.

Sur les traces de l'autoroute romaine : Découvrez l'histoire du Rhône à Vienne

Plongez dans l'histoire romaine en explorant la commune de Vienne, un important carrefour de circulation avec le Rhône à l'époque antique. Considéré comme l'autoroute A7 de son temps, le fleuve roi a joué un rôle crucial dans la vie économique et sociale de la région. Accompagné de Laurence Brissaud, archéologue passionnée, partez sur les traces de cette époque fascinante et découvrez les secrets du Rhône sous le règne romain.

Laurence Brissaud, archéologue

Moly Sabata : Une résidence d'artistes légendaire sur l'île des Sablons, berceau de la créativité depuis près d'un siècle

Découvrez un lieu emblématique de la créativité artistique en France : la résidence d'artistes Moly Sabata. Fondée en 1927 par les peintres Albert Gleizes et Juliette Roche, cette résidence est située sur l'île des Sablons, enlacée par les eaux majestueuses du Rhône.

Offrant une vue imprenable sur le fleuve roi, cet endroit est une véritable source d'inspiration pour les artistes. Peinture, sculpture, gravure ou céramique, depuis près d'un siècle, cette résidence a donné vie à l'art, en offrant un espace propice à la création. Plongez dans l'histoire de ce lieu unique et laissez-vous transporter par l'énergie artistique qui y règne depuis des décennies.

Pierre David, directeur de la résidence Moly Sabata

Explorez la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône en canoë kayak avec Rémi Bogey !

Découvrez un joyau naturel préservé au cœur du Rhône : la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône. Avec ses 2000 hectares, elle est la plus grande réserve naturelle fluviale de France. S'étendant sur près de 25 km le long du fleuve, elle abrite également le plus grand nombre de bras secondaires, connus sous le nom de lônes.

Pour explorer ce trésor naturel de l'intérieur, Rémi vous invite à embarquer dans un canoë kayak. C'est le seul moyen de se faufiler à travers les méandres de la réserve et de découvrir sa beauté préservée. Pagayez le long des eaux cristallines, observez la faune et la flore qui peuplent ces lônes et laissez-vous émerveiller par la tranquillité de cet écosystème unique.

La Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône vous ouvre ses portes, et Rémi Bogey vous y attend pour une expérience unique en canoë kayak.

