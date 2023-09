Association des chiens guide d'aveugles du Centre Ouest à Limoges

L’Association Chiens Guides d'Aveugles du Centre Ouest, à Limoges (Landouge) s’engage à accompagner les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Ses objectifs ? Contribuer à une plus grande autonomie, à une meilleure inclusion sociale et à apporter un soutien moral fort.

**Depuis 1976, l’Association a pour vocation d’offrir gratuitement des Chiens guides aux personnes déficientes visuelles pour les sécuriser dans leurs déplacements en les rendant plus fluides et rapides, leur offrir plus d’autonomie et de confort et faciliter la communication.

Sans oublier que le chien guide est un merveilleux compagnon de vie.

Association caritative, de loi 1901, c’est grâce aux dons qu'elle peut remettre gratuitement des chiens guides tout au long de l’année.**

https://chiensguides-limoges.fr/