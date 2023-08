Esprit d'entreprise avec Alexandre Marguerie (Hosta)

Gros plan sur Hosta, un modèle de micro-architecture, qui a pour but d’apporter du confort domestique, de l’énergie et de l’eau potable dans des environnements qui ne sont pas raccordés ou qui sont soumis à de trop fortes pressions.

Il a été pensé, conçu et réalisé en partie en Corse, pour proposer un modèle autonome qui vise à la plus grande écologie de par son économie de matières et les ressources qu’il emploie.

Une capsule de vie que nous présente Alexandre Marguerie, co-fondateur de la société Hosta.