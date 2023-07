Esprit d'entreprise avec Dumè Cesari (Charcuterie Cesari)

Esprit d'entreprise : Diane GAMELON, marque SuperPetit à Poggio d’Oletta

Maud et Diane sont deux sœurs à l’origine de la marque SuperPetit. Leur idée : proposer un concept innovant d’accessoires malins, ludiques et pratiques pour occuper les enfants, les éloigner des écrans, les amuser et éveiller leur créativité..