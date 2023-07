Esprit d'entreprise avec Louis Harmand Santoni (A.M.E, ex-Evexia Ergonomie)

Esprit d'entreprise : Jean-Dominique LE MEUR, Montres de luxe Le Meur à Solenzara

Son Bac STI en poche, Jean-Dominique LE MEUR quitte Montesoro à l’âge de 17 ans pour poursuivre sa formation en ingénierie micromécanique horlogère en Suisse et poursuit par un Master, une formation professionnelle et rentre en Corse, à cause du COVID.