Esprit d'entreprise avec Thierry Souchard (Omega Roc)

Entretien avec Thierry Souchard, co-fondateur de la société Omega Roc. Après une carrière dans un tout autre domaine, il a décidé de faire de sa passion pour l’escalade son métier.

Omega Roc propose la conception, l’infographie, l’édition et la distribution de topos d’escalade, mais aussi le développement et la commercialisation de supports numériques via notamment une application pour smartphones, ainsi que des activités de pleine nature (accompagnement en moyenne montagne et encadrement en escalade et en canyon).