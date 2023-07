Esprit d'entreprise : Pierre CARLOTTI, ARIA FireFighting à Corte

ARIA FireFighting, est une entreprise qui met ses méthodes opérationnelles au service d’une lutte incendie plus efficace et plus sure.

Une série de portraits de chefs d'entreprises cet été soutenus par l'ADEC © Radio France - Patou RINIERI

Son fondateur Pierre CARLOTTI, installé à Corte, a déjà décroché un contrat avec la région de l’Hérault pour intervenir sur ce territoire. Il témoigne de l'évolution de sa société au micro d'Isabelle DON IGNAZI.