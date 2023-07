Dans la basilique d'Avranches, un crâne percé d'un trou est exposé. Est-on sûr que c'est bien le crâne du fondateur du Mont Saint-Michel ?

Le crâne perforé dit de Saint-Aubert et le reliquaire du crâne de Saint-Aubert évêque d'Avranches fondateur du Mont-Saint-Michel

Est-ce bien le crâne du fondateur du Mont Saint-Michel qui se trouve dans la basilique à Avranches ? La réponse de Bérangère Jéhan, directrice du Service Avranches Patrimoines au Scriptorial (musée des manuscrits du Mont Saint-Michel).

"Alors, ce qui est sûr, c'est que ce crâne percé d'un trou qui peut faire penser effectivement au doigt de l'archange, a bien appartenu à un homme et à un homme vivant au VIIIᵉ siècle.

On le sait parce qu'il y a eu des analyses au carbone quatorze réalisées il y a quelques années, qui permettent d'attester cela. Pour autant, s'agit-il d'Aubert ? On ne peut pas en être sûr mais il y a une vraisemblance, avec la possibilité que ce soit cet évêque. Le crâne lui-même a été découvert à l'abbaye ou à proximité et pourrait correspondre effectivement à celle d'un évêque.

Il a été mis à l'abri au moment de la période révolutionnaire par un médecin qui a utilisé son statut justement de médecin pour pouvoir soi-disant étudier le crâne. Mais en fait, il l'a mis à l'abri pour éviter qu'il soit détruit ou vandalisé. Ce qui permet aujourd'hui de pouvoir le présenter effectivement à la basilique Saint-Gervais.

Ce crâne avait été retrouvé en deux fois. Il a été retrouvé au début du XIᵉ siècle. Puis ensuite, vers 1792, il a été mis donc à l'abri, puis redécouvert au début du 19ᵉ.

Il y a beaucoup de mystère autour de ce crâne et de ce trou. Il y a eu plusieurs hypothèses sur la présence de ce trou dans le crâne. L'hypothèse d'une trépanation plutôt pour des motifs médicaux. Et une hypothèse d'un kyste épidermoïde (une excroissance sur le crâne qui cause une cavité). L'une comme l'autre ne peuvent pas être attestées pour l'instant.

C'est une relique, ce crâne. Il y a énormément de visiteurs qui viennent le voir à Avranches. C'est à la fois une relique, mais aussi un objet archéologique. On va dire qu'il déplace vraiment les foules."