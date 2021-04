Activité : Retour sur une chasse aux œufs mémorable

Un rendez-vous incontournable

C'est un moment unique que la ferme aux 5 saisons à Flamanville vous propose de vivre chaque année. Une chasse aux œufs géantes pour toute la famille. Mais cette année, à quelques jours de la chasse, Emmanuel Macron souhaite reconfiner une nouvelle fois la France.

Heureusement notre conteur/paysan François Thiébot trouve toujours des solutions pour passer des moments merveilleux. La grande chasse est décalée du dimanche et lundi au samedi. Ce qui va permettre à une centaine d'enfants de courir en plein air pour être le premier à attraper le plus de confiserie de Pâques.

Comment sont réellement fabriqués les œufs en chocolat pour Pâques ?

Non ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas les industrielles qui coulent le chocolat en forme d’œufs. Ce n'est pas la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'aluminium non plus. On vous en a déjà parlé sur France Bleu Cotentin dans un épisode précédent de Fi d'toto.

On vous révèle le secret des poules et des œufs en chocolat.

