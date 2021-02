Anecdote : Quel est ce drôle d'animal ?

Cette semaine on retrouve Pierre et Catherine dans leur ferme. Il y a un tout nouvel arrivant. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ?

La foire de la Sainte-Croix c'est quoi ?

La foire de la Sainte-Croix c'est l'événement immanquable dans la Manche. Depuis 2000 ans cette foire agricole attire plus de 350 000 visiteurs. La prochaine édition devrait avoir lieu le 10, 11 et 12 septembre 2021. Plus d'informations sur le site internet de la municipalité : Ville de Lessay.

Pierre a décidé d'y faire un tour pour trouver un joli cadeau pour Catherine qui l'attend patiemment à la ferme.

Quel est ce drôle d'animal ?

Pierre a finalement décidé d'acheter une nouvelle bête à Catherine, un cadeau que la femme du paysan attend depuis des années.

Le problème c'est que depuis sa naissance, personne n'a dit à cette bête ce qu'elle était. Est-ce une vache ? Un cochon ? Un coq ? À vous de le découvrir.

Mais qui est miètte ?

Miètte c'est le nom de la réceptionniste de la ferme. Une Basset Hound en pleine forme qui sera vous accueillir.

Photo d'un chien de race Basset Hound - Cynoclub-Fotolia

De nouveaux mots normands

Les animaux ont tous un nom à la ferme : Une vache c'est "la vac", le cheval c'est le "chva", le cochon c'est "le vêtu de soie", le coq se prononce "co" et pour finir un renard est un "goupille".

De nouveaux contes à écouter

On retrouve François Thiébot, paysan conteur normand, toute l'année à la ferme aux 5 saisons à Flamanville.

En plus des contes et légendes, passez un bon moments grâce à différentes activités, ateliers pour les groupes scolaires, golf paysan, teambuilding, et d'autres.

François Thiébot pendant une animation scolaire - Ferme aux 5 saisons

